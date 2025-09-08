Wann eine Kontosperre zulässig ist
Wenn man vom einen auf den anderen Tag keinen Zugriff mehr auf seine Accounts des täglichen Lebens hat, ist das mindestens ärgerlich. So gehen Sie vor, wenn Anbieter Ihnen den Zugang verwehren.
Hannover. (dpa-tmn) Plötzlich keinen Zugriff mehr auf Bank-Account, Streaming-Dienst oder E-Mail-Konto? Dann sind Verunsicherung und Ärger bei Betroffenen meist groß. "Aber oft gibt es einen konkreten Anlass", sagt Rechtsexperte Markus Hagge von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Wann eine Kontosperrung gerechtfertigt ist - und wann nicht.
Hagge zufolge müssen Anbieter in den
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+