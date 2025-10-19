Stuttgart/Göttingen. (dpa) Rund ein Prozent der Bevölkerung stottert - etwa viermal so viele Männer wie Frauen. Allein in Deutschland sind nach Angaben der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe (BVSS) mehr als 830.000 Menschen betroffen. Doch was ist Stottern eigentlich, woher kommt es und was lässt sich dagegen tun? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Welttag des Stotterns am 22.