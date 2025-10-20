Montag, 20. Oktober 2025

Plus Stau, Stress, Stillstand?

Entspannter Pendeln zum Job

Immer Stau und Stress auf dem Weg zur Arbeit? Fünf praktische Tipps zeigen, wie Pendler entspannter und mit weniger Hektik ans Ziel kommen.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 08:00 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Kurz mal abschalten: Wer für seine Arbeitsstrecke Fahrgemeinschaften bildet, kann zumindest zeitweise einen kleinen Powernap machen oder die Zeit mit netten Gesprächen verkürzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Bad Wörishofen. (dpa-tmn) Der Job ist mehr als nur ein paar Kilometer entfernt? Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Alltag - und gependelt wird immer noch am meisten mit dem Auto, heißt es in der Online-Ausgabe der "Deutschen Handwerks Zeitung" (DHZ).

Das hat zur Folge, dass viele Straßen voll sind. Jeden Tag dieselbe Strecke, womöglich noch im Stop-and-Go, das stresst