Der Porsche 911 im RNZ-Autotest
Als Cabrio ist er das ideale Spaßauto für zwei. Und bei der "richtigen" Ansprache liefert auch das "Navi" die gewünschten Ergebnisse.
Von Klaus Welzel
Hat Künstliche Intelligenz vielleicht Gefühle? Nachdem die weibliche Stimme des Navigationsmoduls zum dritten Mal antwortete, sie starte jetzt zum "Club 1900" in Trier, schimpfte der ansonsten eher gelassene Fahrer los: "Ich meine doch das römische Amphitheater, Du Dussel". Antwort des verdutzten Systems: "Ich fahre Sie zum Amphitheater".
So geht
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+