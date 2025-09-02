Montag, 01. September 2025

Plus Sportwagen

Der Porsche 911 im RNZ-Autotest

Als Cabrio ist er das ideale Spaßauto für zwei. Und bei der "richtigen" Ansprache liefert auch das "Navi" die gewünschten Ergebnisse.

02.09.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Die Route führte auch an die Saarschleife bei Mettlach. Foto: Joe

Von Klaus Welzel

Hat Künstliche Intelligenz vielleicht Gefühle? Nachdem die weibliche Stimme des Navigationsmoduls zum dritten Mal antwortete, sie starte jetzt zum "Club 1900" in Trier, schimpfte der ansonsten eher gelassene Fahrer los: "Ich meine doch das römische Amphitheater, Du Dussel". Antwort des verdutzten Systems: "Ich fahre Sie zum Amphitheater".

