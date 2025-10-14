Berlin. (dpa-tmn) Gemeinsame Ausgaben sind geteilte Ausgaben: So sollte es idealerweise sein, wenn Freunde zusammen verreisen, Bekannte gemeinsam etwas verschenken, mehrere zusammen eine Party feiern oder jemand die Abrechnung für ein Event im Verein übernimmt. Wie aber organisiert man sich dann bei der Abrechnung?

Oft gibt es jemanden, der die jeweilige Planung übernommen oder ohnehin