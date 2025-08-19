Von Monika Hillemacher

Die Ehe ist nicht mehr zu retten, die Trennung unvermeidlich. In dieser Situation sind viele Dinge zu regeln. Ein Überblick über wichtige Punkte und Praxistipps:

> Auszug planen und Nutzungsrecht an der Wohnung behalten: Wer spontan auszieht, sollte auf dem Schirm haben, dass mit dem Auszug womöglich Partner oder Partnerin das alleinige