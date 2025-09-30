Von Sabine Meuter

Berlin/Köln. (dpa-tmn) Meistens kommt der Bedarf unverhofft. Dann aber braucht es ihn sofort - einen guten Rechtsbeistand. Doch die meisten Menschen haben - wenn überhaupt - nur wenige Male in ihrem Leben mit einem Anwalt oder einer Anwältin zu tun. Darum dürften auch die wenigsten wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie in einen Rechtsstreit verwickelt sind.