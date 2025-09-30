Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Rechtsstreit?

In 5 Schritten zum passenden Anwalt

Wer auf die Schnelle eine versierte Anwältin oder einen versierten Anwalt sucht, ist oft ratlos. Wie Betroffene am besten vorgehen.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 08:10 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Im Austausch mit dem Anwalt: Die meisten Menschen haben so etwas - wenn überhaupt - wenige Male im Leben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Berlin/Köln. (dpa-tmn) Meistens kommt der Bedarf unverhofft. Dann aber braucht es ihn sofort - einen guten Rechtsbeistand. Doch die meisten Menschen haben - wenn überhaupt - nur wenige Male in ihrem Leben mit einem Anwalt oder einer Anwältin zu tun. Darum dürften auch die wenigsten wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie in einen Rechtsstreit verwickelt sind.