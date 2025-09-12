Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Automarke Land Rover steht für eine Mischung aus Robustheit und Lifestyle. Für Modelle wie den Defender, der sich bereits seit 1948 durchs Gelände wühlt und über die Straßen gleitet. Oder moderne SUVs wie den Range Rover Velar, der sich zwischen dem Evoque und dem Range Rover Sport einordnet. Auch er kann’s im Gelände. Aber wirkt rein