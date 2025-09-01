Montag, 01. September 2025

Plus Psychologe erklärt das Gefühl

"End of Summer Sadness"

Wenn der Sommer geht, steigt bei vielen ein Gefühl von Wehmut auf. Ein Psychologe erklärt, warum das normal und eigentlich auch schön ist – und wie wir das Beste daraus machen können.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 08:12 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden

Abschied vom Sommer: Wenn die Abende kürzer werden und die Hitze sich legt, bleibt ein Gefühl von Wehmut. (zu dpa: ««End of Summer Sadness»: Psychologe erklärt das Gefühl») Foto: Sebastian Gollnow/dpa-tmn​

Von Bettina Lüke

Berlin. (dpa-tmn) Der Himmel trüb, die Ferien vorbei - und sowieso geht die Sonne demnächst wieder vor acht Uhr abends unter. Kein Wunder, dass auch die Laune bei vielen Menschen Ende August, Anfang September sinkt. "End of Summer Sadness" heißt das oft bei Instagram und Tiktok, wo viele nochmal ein paar Sommer-Higlights posten oder gedankenvoll aufs Meer

