"End of Summer Sadness"
Wenn der Sommer geht, steigt bei vielen ein Gefühl von Wehmut auf. Ein Psychologe erklärt, warum das normal und eigentlich auch schön ist – und wie wir das Beste daraus machen können.
Von Bettina Lüke
Berlin. (dpa-tmn) Der Himmel trüb, die Ferien vorbei - und sowieso geht die Sonne demnächst wieder vor acht Uhr abends unter. Kein Wunder, dass auch die Laune bei vielen Menschen Ende August, Anfang September sinkt. "End of Summer Sadness" heißt das oft bei Instagram und Tiktok, wo viele nochmal ein paar Sommer-Higlights posten oder gedankenvoll aufs Meer
