EILMELDUNG 08:35 Uhr

Taliban: Mehr als 600 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Bei mehreren Erdbeben im Osten Afghanistans sind nach Angaben der regierenden Taliban mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe mindestens 610 Tote und mehr als 1.300 Verletzte in den Provinzen Kunar und Nangarhar.