Berlin. (dpa-tmn) Flipflops bringen für so manchen Urlaubs-Feeling in den Alltag. Im Sommer regelrecht in den Schlappen zu leben, ist aber nicht unbedingt eine gute Idee. Zumindest dann nicht, wenn - wie bei vielen - eine Fußfehlstellung vorliegt.

Für einen ersten Check, ob das der Fall ist, kann man sich mit nassen Füßen auf ein Handtuch stellen. "Ist der Abdruck total breit