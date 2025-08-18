Montag, 18. August 2025

Plus Pflanz- und Pflegetipps

Wintergemüse kommt jetzt in die Erde

Der Winter wird bunt - bis Ende August muss Wintergemüse wie Kohl, Rüben und späte Salate in den Boden. Experten geben Pflanz- und Pflegetipps für eine reiche Ernte. 

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 08:28 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
Grünkohl ist ein absoluter Klassiker unter den Wintergemüsen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Katja Fischer

Köln/Bonn (dpa-tmn) Jetzt wird es Zeit für die zweite Pflanz-Runde im Garten. Spätestens Ende August muss das Wintergemüse ins Beet, damit es noch ausreichend Licht und Wärme bekommt, um zu gedeihen. 

Die Mühe lohnt sich, denn das späte Gemüse bringt den ganzen Winter über vollen Geschmack, wertvolle Vitamine und Mineralien. Roswitha Koch, Gartenberaterin beim

