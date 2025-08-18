Wintergemüse kommt jetzt in die Erde
Der Winter wird bunt - bis Ende August muss Wintergemüse wie Kohl, Rüben und späte Salate in den Boden. Experten geben Pflanz- und Pflegetipps für eine reiche Ernte.
Von Katja Fischer
Köln/Bonn (dpa-tmn) Jetzt wird es Zeit für die zweite Pflanz-Runde im Garten. Spätestens Ende August muss das Wintergemüse ins Beet, damit es noch ausreichend Licht und Wärme bekommt, um zu gedeihen.
Die Mühe lohnt sich, denn das späte Gemüse bringt den ganzen Winter über vollen Geschmack, wertvolle Vitamine und Mineralien. Roswitha Koch, Gartenberaterin beim
