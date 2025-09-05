Der Peugeot 2008 beim Tüv
Ganz hübsch finden ihn viele, doch der Expertenblick unters Blech offenbart beim Franzosen-SUV laut Tüv-Report so manche Fehlstelle. Für Gebrauchtwagenkunden gibt es einen entscheidenden Tipp.
Von Stefan Weißenborn
Berlin. (dpa-tmn) Markige Kanten im Blech, bequemer Einstieg und ein ungewöhnliches Cockpit mit kleinem Lenkrad und hoch liegenden Anzeigen: Der Peugeot 2008 mag Gründe bieten, die für ihn sprechen. Doch sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sollten Interessenten ebenfalls mit in die Waagschale werfen. "Wem es der optisch ansprechende Peugeot angetan
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+