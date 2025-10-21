Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Nicht einfach ein Pilz

Warum Trüffel Trendfood sind

So manche Oma denkt bei "Trüffel" an sahnige Pralinenkugeln, der Enkelin läuft beim Gedanken an Pilzpasta das Wasser im Mund zusammen. Wie eine Luxuszutat zum Alltagsprodukt geworden ist.

Frisch geerntet: Ein Trüffelbauer hält das «schwarze Gold» in den Händen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa-tmn

Von Gregor Tholl

Alba/Berlin/Paris. (dpa) Es war einmal, dass Trüffel nur beim teuren Italiener oder Franzosen auf der Speisekarte zu stehen schien. Inzwischen ist der Edelpilz auch im Restaurant um die Ecke zu bekommen - und zumindest als Mayo-Sorte in fast jeder Burger-Bude. Der erdige Geschmack legte in jüngerer Zeit eine erstaunliche Karriere hin. Wie ist es dazu gekommen - und