Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Mit Dattel, Apfel & Co.

So klappt Backen (fast) ohne Zucker

Kekse und Torten ohne Haushaltszucker? Es gibt Alternativen zu der süchtig machenden Zutat - und die schmecken überraschend süß. Mit welchen Tricks sie funktionieren, erklären Expertinnen.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 09:49 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Luftige Leckerei aus dem Backofen: Für den Pancake wird der Teig über die Apfelscheiben gegossen und in der Röhre gebacken. Mehr Süße ist nicht drin, kann aber später durch Ahornsirup oder Puderzucker ergänzt werden. Foto: Aileen Kapitza/minzgruen.com/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Augsburg/Sibbesse. (dpa-tmn) Es muss nicht immer so viel sein, wie im Rezept steht. Auch mit weniger Haushaltszucker im Teig kann Gebäck süß schmecken. "Statt der im Rezept angegebenen Menge von beispielsweise 100 Gramm Zucker reichen oft auch 75 Gramm", sagt die Augsburger Rezeptentwicklerin und Kochbuchautorin Susann Kreihe. 

Auf die in einem Rezept genannte