So klappt Backen (fast) ohne Zucker
Kekse und Torten ohne Haushaltszucker? Es gibt Alternativen zu der süchtig machenden Zutat - und die schmecken überraschend süß. Mit welchen Tricks sie funktionieren, erklären Expertinnen.
Von Sabine Meuter
Augsburg/Sibbesse. (dpa-tmn) Es muss nicht immer so viel sein, wie im Rezept steht. Auch mit weniger Haushaltszucker im Teig kann Gebäck süß schmecken. "Statt der im Rezept angegebenen Menge von beispielsweise 100 Gramm Zucker reichen oft auch 75 Gramm", sagt die Augsburger Rezeptentwicklerin und Kochbuchautorin Susann Kreihe.
Auf die in einem Rezept genannte