Montag, 20. Oktober 2025

Plus Mehr Fokus im Job

Erobern wir unsere Konzentration zurück!

In einer Welt voller Ablenkungen wird es immer schwieriger, sich zu konzentrieren. Die gute Nachricht: Der eigene Fokus kann trainiert werden – aber wie? Eine Anleitung zur Stärkung der Konzentration.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 08:00 Uhr 3 Minuten, 25 Sekunden
Handschriftliche Notizen und To-do-Listen unterstützen die Konzentration – ohne digitale Ablenkungen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Nina Heitele

Frankfurt am Main/Sauerlach. (dpa-tmn) Berufstätige kennen diese Situation: Der Bericht für die Chefin muss am Abend fertig sein. Doch alle paar Minuten geht eine Nachricht im Team-Channel ein, eine E-Mail springt auf oder das Smartphone brummt verführerisch – und schon sind wir raus. 

Ablenkungen und Störungen stellen die Konzentrationsfähigkeit zunehmend auf