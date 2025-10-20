Erobern wir unsere Konzentration zurück!
In einer Welt voller Ablenkungen wird es immer schwieriger, sich zu konzentrieren. Die gute Nachricht: Der eigene Fokus kann trainiert werden – aber wie? Eine Anleitung zur Stärkung der Konzentration.
Von Nina Heitele
Frankfurt am Main/Sauerlach. (dpa-tmn) Berufstätige kennen diese Situation: Der Bericht für die Chefin muss am Abend fertig sein. Doch alle paar Minuten geht eine Nachricht im Team-Channel ein, eine E-Mail springt auf oder das Smartphone brummt verführerisch – und schon sind wir raus.
Ablenkungen und Störungen stellen die Konzentrationsfähigkeit zunehmend auf