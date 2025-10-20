Von Nina Heitele

Frankfurt am Main/Sauerlach. (dpa-tmn) Berufstätige kennen diese Situation: Der Bericht für die Chefin muss am Abend fertig sein. Doch alle paar Minuten geht eine Nachricht im Team-Channel ein, eine E-Mail springt auf oder das Smartphone brummt verführerisch – und schon sind wir raus.

Ablenkungen und Störungen stellen die Konzentrationsfähigkeit zunehmend auf