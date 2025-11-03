Sechs Tipps für Chrysanthemen im Garten und in der Vase
Chrysanthemen machen nicht nur den Garten, sondern auch die Vase zum Hingucker. Wie sie als Winterheldin im Beet und in saisonalen Arrangements überzeugt.
Von Dorothee Waechter
Wuppertal/Gelsenkirchen (dpa/tmn) - Wenn es eine Pflanze fertig bringt, einen trüben Herbsttag zum Leuchten zu bringen, dann ist es die Chrysantheme. Ihre gelben, rosafarbenen, rost- und burgunderroten Blüten strahlen in dichten Büscheln an den Enden kräftiger Stiele und verleihen jedem Beet Farbe und Leben.
Dank dieser Farbenpracht hat die Staude ihren