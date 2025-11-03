Montag, 03. November 2025

Plus Leuchtende Farben an grauen Tagen

Sechs Tipps für Chrysanthemen im Garten und in der Vase

Chrysanthemen machen nicht nur den Garten, sondern auch die Vase zum Hingucker. Wie sie als Winterheldin im Beet und in saisonalen Arrangements überzeugt.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 08:22 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
Zartes Rosa, leuchtendes Gelb, tiefes Burgunderrot: Chrysanthemen überzeugen mit Farbenpracht. Foto: Ina Fassbender/dpa-tmn​

Von Dorothee Waechter

Wuppertal/Gelsenkirchen (dpa/tmn) - Wenn es eine Pflanze fertig bringt, einen trüben Herbsttag zum Leuchten zu bringen, dann ist es die Chrysantheme. Ihre gelben, rosafarbenen, rost- und burgunderroten Blüten strahlen in dichten Büscheln an den Enden kräftiger Stiele und verleihen jedem Beet Farbe und Leben.

Dank dieser Farbenpracht hat die Staude ihren