Freitag, 10. Oktober 2025

zurück
Plus Kurz und ganz gut

Der Suzuki Swift beim Tüv

Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 09:44 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht? Foto: Suzuki/dpa-tmn

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Innenstädte sind oft voll, zu Stoßzeiten Auto zu fahren macht oft keinen Spaß. Ein wendiges, kurzes Auto zu haben, lässt einen wenigstens besser in Parklücken huschen oder einfacher manövrieren. Der Suzuki Swift mit seinem kleinen Wendekreis zählt dazu. Der beträgt 9,6 Meter bei der 6. Generation, deren Gebrauchtwagenpreise als