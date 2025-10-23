Donnerstag, 23. Oktober 2025

zurück
Plus Kulinarische Kunstwerke

Eine ganze Welt in Teigtaschen

Pasta-Fans schwören auf italienische Ravioli und Tortellini. Doch auch in Regionen wie Osteuropa oder Asien finden sich Anregungen für leckere Teigtaschen. Ihre Herstellung ist kein Zauberwerk.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 08:13 Uhr 4 Minuten, 4 Sekunden
Ob aus Dampfkorb oder Pfanne: Allein in Asien ist die Vielfalt an Teigtaschenvarianten beeindruckend. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Heidemarie Pütz

Alzenau/Weil der Stadt/Graz. (dpa-tmn) Sie sind die Stars der internationalen Küche: die leckeren Päckchen aus Teig und Füllung. Ob knusprig gebacken, sanft gedämpft oder goldbraun frittiert - fast jede Kultur kennt ihre eigene Variante der vielseitigen Teigtaschen. Von italienischen Ravioli über litauische Koldūnai, polnische Piroggen oder