Bei Wärmepumpen-Angeboten genau hinschauen
Versteckte Kosten bei Wärmepumpen? Wer Angebote nicht genau liest, zahlt schnell mehr als 15.000 Euro extra – und muss oft Handwerker selbst organisieren. Worauf Sie beim Vergleich achten sollten.
Berlin/Stuttgart. (dpa-tmn) Wer über einen Heizungstausch nachdenkt, sollte sich Angebote für eine Wärmepumpe immer ganz genau anschauen. Sind da Leistungen als "bauseits" ausgewiesen? Dann Vorsicht. Diese Formulierung kann etwa in Bezug auf Fundamentarbeiten oder Elektroinstallationen auftauchen - und dann kann es richtig teurer werden.Denn: "Das bedeutet, dass diese Kosten