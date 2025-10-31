Berlin/Stuttgart. (dpa-tmn) Wer über einen Heizungstausch nachdenkt, sollte sich Angebote für eine Wärmepumpe immer ganz genau anschauen. Sind da Leistungen als "bauseits" ausgewiesen? Dann Vorsicht. Diese Formulierung kann etwa in Bezug auf Fundamentarbeiten oder Elektroinstallationen auftauchen - und dann kann es richtig teurer werden.

Denn: "Das bedeutet, dass diese Kosten