Der Audi Q2 beim Tüv (seit 2016)
Grünes Licht für den Q2 in fast allen Baujahren: Beim Tüv schneidet der kompakte Ingolstädter so gut ab, wie kaum ein anderes Auto. Hohen Verschleiß leistet er sich bis dato nur an einem Bauteil.
Von Stefan Weißenborn
Berlin. (dpa-tmn) Fehler suchen die Prüfingenieure beim Q2 lange, und man muss schon die Liste der Rückrufe heranziehen, um dem Audi-Crossover etwas anzukreiden: Fünf mal wurde er bislang in die Werkstätten zurückgerufen, darunter wegen zu schwacher hinterer Radträger oder unzuverlässiger elektrischer Parkbremsen.
Aber bei der