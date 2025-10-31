Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Klassenprimus

Der Audi Q2 beim Tüv (seit 2016)

Grünes Licht für den Q2 in fast allen Baujahren: Beim Tüv schneidet der kompakte Ingolstädter so gut ab, wie kaum ein anderes Auto. Hohen Verschleiß leistet er sich bis dato nur an einem Bauteil. 

Crossover oder SUV? Die Grenzen mögen formal verschwinden, ganz klar fällt dagegen das Experten-Urteil über die Gebrauchtqualitäten des Audi Q2 aus. Foto: Audi AG/dpa-tmn

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Fehler suchen die Prüfingenieure beim Q2 lange, und man muss schon die Liste der Rückrufe heranziehen, um dem Audi-Crossover etwas anzukreiden: Fünf mal wurde er bislang in die Werkstätten zurückgerufen, darunter wegen zu schwacher hinterer Radträger oder unzuverlässiger elektrischer Parkbremsen.

Aber bei der