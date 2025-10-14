Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Keller oder Dachgeschoss?

Katastrophenfall - Wo im Haus ist es am sichersten?

Droht Starkregen, eine Explosion oder gibt es einen Chemieunfall, sollte man wissen, wo man sich wann am besten aufhält.

Achtung, Gefahr! Die Nutzung von Warn-Apps und das Befolgen behördlicher Anweisungen sind zentrale Bestandteile des Selbstschutzes. Foto: Thomas Frey/dpa​

Berlin. (dpa-tmn) Sturmfluten, Chemieunfälle, Explosionen: Im besten Fall bleibt man davon verschont. Für den Fall der Fälle sollte man aber gewappnet sein und wissen, an welchem Ort man in solchen Situationen am sichersten ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt in einem aktuell überarbeiteten Ratgeber Hinweise dazu. 

Treten draußen Gase oder Dämpfe