Mit Quark und Joghurtbällchen fängt's an (plus Rezept)
Schnitt- und Hartkäse sind die hohe Kunst, doch etwa Quark oder Frischkäse kann man gut in der eigenen Küche selbst machen. Und damit Gästen Individuelles auftischen. Anregungen für Einsteiger.
Von Christina Bachmann
Lübeck/Wien. (dpa-tmn) Na klar, für Pecorino oder Blauschimmel sollte man schon etwas mehr Ahnung vom Käsen und die nötige Ausrüstung haben. Aber Vorstufen wie Quark oder Joghurtbällchen schaffen Anfänger und Anfängerinnen problemlos zu Hause in der Küche. Auch ein indischer Paneer ist für Laien gut selbst herzustellen.
Warum sich aber
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+