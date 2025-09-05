Leipzig. (dpa-tmn) Kommt ein Stellenangebot über Messengerdienste oder per SMS, sollen Sie vorsichtig sein. Das zeigt ein aktueller Betrugsfall, auf den die Verbraucherzentrale Sachsen hinweist.

Über 30.000 Euro verloren

Demnach verlor eine Frau aus dem Landkreis Meißen über 30.000 Euro durch ein vermeintlich attraktives Jobangebot. Sie hatte