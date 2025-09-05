Freitag, 05. September 2025

Vorsicht bei Arbeitsangeboten per Messenger

Entspannt von zu Hause arbeiten und damit gut Geld verdienen? Wenn solch ein Angebot über einen Messengerdienst kommt, sollte man misstrauisch sein, wie ein aktueller Fall zeigt. 

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 09:38 Uhr 53 Sekunden
Attraktiver Nebenverdienst? Bei Stellenangeboten über Messengerdienste sollte man misstrauisch sein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Leipzig. (dpa-tmn) Kommt ein Stellenangebot über Messengerdienste oder per SMS, sollen Sie vorsichtig sein. Das zeigt ein aktueller Betrugsfall, auf den die Verbraucherzentrale Sachsen hinweist.

Über 30.000 Euro verloren

Demnach verlor eine Frau aus dem Landkreis Meißen über 30.000 Euro durch ein vermeintlich attraktives Jobangebot. Sie hatte

