Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Hygiene

3 Dinge, auf die es beim Händewaschen ankommt

Hand aufs Herz - oder besser: Hand an den Wasserhahn: Wie gründlich gehen Sie am Waschbecken vor? Wir klären, was es für wirklich saubere Hände braucht.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 07:55 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Prävention in der Erkältungszeit: Händewaschen ist eine einfache und effektive Schutzmaßnahme. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Unsere Hände berühren im Alltag Türklinken, Tastaturen, Haltegriffe, rohe Lebensmittel - und andere Menschen. Ziemlich viele Chancen auf Kontakte mit Krankheitserregern also, gerade jetzt in der Erkältungszeit. 

Fassen wir uns an die Schleimhäute, etwa in den Mund, gelangen Viren, Bakterien und Co. in den Körper und können für Krankheiten sorgen. Sorgfältiges