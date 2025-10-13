Berlin. (dpa-tmn) Auch im Oktober werden noch fleißig etwa Äpfel und Birnen von den Bäumen geholt. Dabei kann es sinnvoll sein, sich einen kleinen Vorrat für die Wintermonate anzulegen. Aber wie lagert man die Früchte am besten?

Äpfel und Birnen kann man in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen lagern - ideal sind vier Grad Celsius. Das kann etwa ein unbeheizter