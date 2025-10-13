Montag, 13. Oktober 2025

Plus Herbst ist Erntezeit

So bleiben Äpfel und Birnen im Winter knackig

Wie lassen sich Äpfel und Birnen über Monate lagern, ohne zu schrumpeln? Ganz einfach: Wenn Temperatur, Feuchtigkeit und Sortierung stimmen.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 08:15 Uhr 51 Sekunden
Äpfel lagern besser nicht neben anderem Obst - sie sondern ein Gas ab, durch das Früchte in ihrer Nähe schneller verderben. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Auch im Oktober werden noch fleißig etwa Äpfel und Birnen von den Bäumen geholt. Dabei kann es sinnvoll sein, sich einen kleinen Vorrat für die Wintermonate anzulegen. Aber wie lagert man die Früchte am besten?

Äpfel und Birnen kann man in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen lagern - ideal sind vier Grad Celsius. Das kann etwa ein unbeheizter