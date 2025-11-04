Nachgebuchte Daten oft teurer als Grundgebühr
Mobile Daten-Extras können teuer werden: Für ein nachgekauftes Gigabyte zahlt man im Schnitt das Zwölffache im Vergleich zum Inklusivvolumen. Wie Sie unnötige Kosten vermeiden.
Heidelberg/Berlin. (dpa-tmn) Wer sich einen neuen Handytarif zulegt, sollte seinen mobilen Datenbedarf möglichst realistisch einschätzen. Denn das Nachbuchen von Datenvolumen, wenn das Inklusivvolumen schon vor Ende des Abrechnungszeitraums aufgebraucht ist, lassen sich die Provider teuer bezahlen.
Nachgebuchte Daten kostet im Schnitt 3,68 Euro je Gigabyte (GB), während der