Dienstag, 04. November 2025

Plus Handytarife

Nachgebuchte Daten oft teurer als Grundgebühr

Mobile Daten-Extras können teuer werden: Für ein nachgekauftes Gigabyte zahlt man im Schnitt das Zwölffache im Vergleich zum Inklusivvolumen. Wie Sie unnötige Kosten vermeiden. 

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 15:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Was so teuer? Dann lieber WLAN: Nachgebuchte Datenpakete können teuer werden. Wer so oft als möglich WLAN-Netz nutzt, spart. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Heidelberg/Berlin. (dpa-tmn) Wer sich einen neuen Handytarif zulegt, sollte seinen mobilen Datenbedarf möglichst realistisch einschätzen. Denn das Nachbuchen von Datenvolumen, wenn das Inklusivvolumen schon vor Ende des Abrechnungszeitraums aufgebraucht ist, lassen sich die Provider teuer bezahlen.

Nachgebuchte Daten kostet im Schnitt 3,68 Euro je Gigabyte (GB), während der