Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Gute Qualität erkennen

Lust auf Gänsebraten? - Tipps für den Kauf

Gans kann in diesem Jahr teuer werden: Besonders bei Importware steigen die Preise - auch wegen der Vogelgrippe. Doch nicht nur der Preis zählt. So erkennen Sie gute Qualität.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 09:49 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Knappe Ware: Eine frische Gans zur Weihnachtszeit könnte dieses Jahr ein teures Vergnügen werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Claudia Wittke-Gaida

Berlin/München. (dpa-tmn) Mit dem Martinstag wird traditionell die Saison für Gänsebraten und Co. eröffnet. Angesichts der grassierenden Vogelgrippe fragen sich die Liebhaber von Gänsebrust oder Gänsekeule: Gibt es genug - und wie teuer wird das Festmahl? 

Laut dem Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) stammt mit 28 Prozent der Gänse nur