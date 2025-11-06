Lust auf Gänsebraten? - Tipps für den Kauf
Gans kann in diesem Jahr teuer werden: Besonders bei Importware steigen die Preise - auch wegen der Vogelgrippe. Doch nicht nur der Preis zählt. So erkennen Sie gute Qualität.
Von Claudia Wittke-Gaida
Berlin/München. (dpa-tmn) Mit dem Martinstag wird traditionell die Saison für Gänsebraten und Co. eröffnet. Angesichts der grassierenden Vogelgrippe fragen sich die Liebhaber von Gänsebrust oder Gänsekeule: Gibt es genug - und wie teuer wird das Festmahl?
Laut dem Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) stammt mit 28 Prozent der Gänse nur