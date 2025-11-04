Wie Sie Brände zu Hause verhindern
Ob Kerze, Herd oder Ladekabel: Kleine Unachtsamkeiten können schnell zu einem Brand führen. Wie Sie das Risiko bei sich Zuhause deutlich senken und wie Sie sich im Ernstfall schützen können.
Von Katja Fischer
Berlin. (dpa-tmn) Kerzen verbreiten eine gemütliche Stimmung und sind gerade in der Adventszeit beliebt. Kurz nicht aufgepasst, können sie aber zur Gefahr werden - wenn plötzlich der Tisch oder der Vorhang Feuer fängt.
"Grundsätzlich gilt, offenes Feuer in der Wohnung nie unbeaufsichtigt lassen", sagt Hermann Dinkler, Experte für Brandschutz