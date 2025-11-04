Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Kerzen verbreiten eine gemütliche Stimmung und sind gerade in der Adventszeit beliebt. Kurz nicht aufgepasst, können sie aber zur Gefahr werden - wenn plötzlich der Tisch oder der Vorhang Feuer fängt.

"Grundsätzlich gilt, offenes Feuer in der Wohnung nie unbeaufsichtigt lassen", sagt Hermann Dinkler, Experte für Brandschutz