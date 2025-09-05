München. (dpa-tmn) Der Herbst ist da - und damit der perfekte Zeitpunkt, um mit gezielten Gartenarbeiten die Grundlage für bunte Beete und lebendige Hecken im kommenden Jahr zu schaffen. Dafür werden Blumenzwiebeln gesetzt, Staudenbestände erneuert und Gehölze gepflanzt.

Loslegen kann man damit ab sofort. "Der September ist ein idealer Monat für Neupflanzungen: Der Boden ist noch warm,