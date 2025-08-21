Lieblingsandenken oder (zu) teures Luxusgut?
Ob Pulli oder Warnweste: Fanartikel großer Stars sind gefragt – und oft teuer. Warum Fans trotzdem tief in die Tasche greifen und was hinter den Merch-Preisen steckt.
Von Sabrina Szameitat
Berlin. (dpa) Ein Nachtlicht für 40 Euro, ein Miniatur-Golfschläger für den Weihnachtsbaum (20 Euro), eine Schreibtischuhr (70 Euro) und natürlich unzählige Shirts und Pullis. Das alles findet sich im Online-Shop von Taylor Swift, teils schon nicht mehr verfügbar. Der US-Megastar hat das Thema Fanartikel auf ein neues Level gehoben.
Die "Swifties" greifen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+