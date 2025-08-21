Donnerstag, 21. August 2025

Lieblingsandenken oder (zu) teures Luxusgut?

Ob Pulli oder Warnweste: Fanartikel großer Stars sind gefragt – und oft teuer. Warum Fans trotzdem tief in die Tasche greifen und was hinter den Merch-Preisen steckt.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 11:00 Uhr 3 Minuten, 25 Sekunden
Fans warten vor einem Stand mit Fan-Artikeln vor dem ersten Deutschland-Konzert der Sängerin Taylor Swift in Gelsenkirchen. Im Rahmen der Eras-Tour tritt Swift in Deutschland unter anderem am in Hamburg und München auf. Foto: Oliver Berg/dpa

Von Sabrina Szameitat

Berlin. (dpa) Ein Nachtlicht für 40 Euro, ein Miniatur-Golfschläger für den Weihnachtsbaum (20 Euro), eine Schreibtischuhr (70 Euro) und natürlich unzählige Shirts und Pullis. Das alles findet sich im Online-Shop von Taylor Swift, teils schon nicht mehr verfügbar. Der US-Megastar hat das Thema Fanartikel auf ein neues Level gehoben.

Die "Swifties" greifen

