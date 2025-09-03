Warmes Wasser sinnvoll nutzen
Warmes Abwasser ist viel zu schade, um ungenutzt im Abfluss zu verschwinden - da kommen Wärmetauscher ins Spiel. Sie sind vergleichsweise einfach zu installieren und sparen Energie ein.
Berlin. (dpa-tmn) Wussten Sie, dass im warmen Duschwasser viel Potenzial steckt? Wer in seiner Dusche einen Wärmetauscher hat, kann viel Energie sparen. Das lohne sich oft auch finanziell, so Alexander Steinfeldt von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.
Er rechnet vor: Ein Vier-Personenhaushalt mit zentraler Warmwasserbereitung zahlt pro Jahr etwa 360 Euro fürs Duschen -
