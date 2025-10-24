Vogelgrippe - Was tun, wenn ich einen toten Vogel finde?
Ob im Garten oder beim Spaziergang im Grünen: Wer in diesen Tagen einen toten Vogel entdeckt, denkt rasch an die Vogelgrippe. Wie handelt man dann richtig? Zwei Vogel-Experten über die Dos and Don'ts.
Von Ricarda Dieckmann
Berlin. (dpa-tmn) Oje, was liegt denn dort? Ein toter Vogel vor den Füßen ist nie schön. In Zeiten, in denen zahlreiche Kraniche und auch andere Wildvögel an der Vogelgrippe sterben, ist so ein Fund noch beunruhigender.
Vogelgrippe-Viren können nicht so leicht von Tieren auf den Menschen übertragen werden, möglich ist es aber dennoch. Zu Übertragungen kommt