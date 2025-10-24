Von Ricarda Dieckmann

Berlin. (dpa-tmn) Oje, was liegt denn dort? Ein toter Vogel vor den Füßen ist nie schön. In Zeiten, in denen zahlreiche Kraniche und auch andere Wildvögel an der Vogelgrippe sterben, ist so ein Fund noch beunruhigender.

Vogelgrippe-Viren können nicht so leicht von Tieren auf den Menschen übertragen werden, möglich ist es aber dennoch. Zu Übertragungen kommt