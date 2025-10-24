Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Dos and Don'ts

Vogelgrippe - Was tun, wenn ich einen toten Vogel finde?

Ob im Garten oder beim Spaziergang im Grünen: Wer in diesen Tagen einen toten Vogel entdeckt, denkt rasch an die Vogelgrippe. Wie handelt man dann richtig? Zwei Vogel-Experten über die Dos and Don'ts.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 08:14 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Tipp für Vogelfreunde: Futterspender bieten eine bessere Hygiene als Vogelhäuschen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann

Berlin. (dpa-tmn) Oje, was liegt denn dort? Ein toter Vogel vor den Füßen ist nie schön. In Zeiten, in denen zahlreiche Kraniche und auch andere Wildvögel an der Vogelgrippe sterben, ist so ein Fund noch beunruhigender. 

Vogelgrippe-Viren können nicht so leicht von Tieren auf den Menschen übertragen werden, möglich ist es aber dennoch. Zu Übertragungen kommt