Mit Ungerechtigkeit im Job umgehen
Schlechter bezahlt, weniger wertgeschätzt oder überfrachtet mit Aufgaben - fühlt man sich im Job ungerecht behandelt, kann einem das die Freude an der Arbeit verderben. Wie steuert man gegen?
... ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Seine Themen sind unter anderem berufliche Gesundheit und Wohlbefinden sowie proaktives und adaptives Arbeitsverhalten.
Von Christina Bachmann, dpa
Leipzig. (dpa-tmn) Nie fragen mich die Kolleginnen, ob ich mit zum Essen kommen will! Mein Kollege bekommt immer die spannenderen Aufgaben als ich! Ständig kontrolliert meine Chefin mich! Ich bekomme doch viel weniger Gehalt als die anderen! Gründe, sich im Job unfair behandelt zu fühlen, gibt es viele. Doch was ist dran? Und wenn was dran ist, was kann man