Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus "Das ist nicht fair!"

Mit Ungerechtigkeit im Job umgehen

Schlechter bezahlt, weniger wertgeschätzt oder überfrachtet mit Aufgaben - fühlt man sich im Job ungerecht behandelt, kann einem das die Freude an der Arbeit verderben. Wie steuert man gegen?

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 07:56 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Wer sich auf der Arbeit ungerecht behandelt fühlt, kann frustriert sein. Wie damit umgehen? Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​
Interview
Hannes Zacher

... ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Seine Themen sind unter anderem berufliche Gesundheit und Wohlbefinden sowie proaktives und adaptives Arbeitsverhalten.

Von Christina Bachmann, dpa

Leipzig. (dpa-tmn) Nie fragen mich die Kolleginnen, ob ich mit zum Essen kommen will! Mein Kollege bekommt immer die spannenderen Aufgaben als ich! Ständig kontrolliert meine Chefin mich! Ich bekomme doch viel weniger Gehalt als die anderen! Gründe, sich im Job unfair behandelt zu fühlen, gibt es viele. Doch was ist dran? Und wenn was dran ist, was kann man