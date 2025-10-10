Berlin (dpa/tmn) - Blutspenden werden immer benötigt - ob für Unfallopfer, Krebspatienten oder Menschen mit chronischen Krankheiten. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, nicht weniger als 50 Kilogramm wiegt und gesund ist, kann Blut spenden, informiert der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost.

Doch der letzte Punkt - man muss gesund sein - kann gerade im Herbst zum Problem werden, wenn