Wann man nach einem Infekt wieder Blut spenden darf
Wer erkältet ist, fällt für das Blutspenden erst einmal aus. Je nachdem, wie schwer der Infekt war, muss man unterschiedlich lange warten, bis man wieder spenden kann. Ein Überblick.
Berlin (dpa/tmn) - Blutspenden werden immer benötigt - ob für Unfallopfer, Krebspatienten oder Menschen mit chronischen Krankheiten. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, nicht weniger als 50 Kilogramm wiegt und gesund ist, kann Blut spenden, informiert der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost.
Doch der letzte Punkt - man muss gesund sein - kann gerade im Herbst zum Problem werden, wenn