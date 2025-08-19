Beim Zentrum Health Technologies am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird in einer Druckform eines 3D-Druckers eine künstliche Baby-Herzklappe gezeigt, die aus veganem Kollagen hergestellt wurde und derzeit dort entwickelt wird.

Die Baby-Herzklappe ist winzig. Selbst mit einer Pinzette kann man sie kaum greifen. Foto: Uli Deck/dpa