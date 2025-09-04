Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Plus Bildung

Smartphone in der Schule - was dafür und was dagegen spricht

Lernhilfe, Störfaktor, Gesundheitsrisiko - über das Für und Wider von Handys an Schulen wird viel diskutiert. Was Experten dazu und über die richtige Dosis Smartphone beim Lernen sagen.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 10:00 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Schriftliche Abi-Prüfung - die Handys werden vorher eingesammelt.
Schriftliche Abi-Prüfung - die Handys werden vorher eingesammelt. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Es ist das im Moment am heißesten diskutierte Thema in der Bildungspolitik: Haben Smartphones an Schulen etwas zu suchen oder nicht? Zuletzt wurde darüber in Sachsen sogar bei einem "Handygipfel" im Beisein von Bundesbildungsministerin Karin Prien beraten.

Die CDU-Politikerin stellt an diesem Donnerstag in Berlin eine Expertenkommission vor, die sich ganz umfassend mit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote