Karlsruhe (dpa) - Viele Menschen möchten inzwischen unter Bäumen in einem Wald bestattet werden. Das Angebot wächst stetig, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Was genau ist eine Waldbestattung?

Eine Waldbestattung ist eine Beisetzung in einem Wald unter einem Baum. Wer sich so bestatten lassen möchte, muss sich vorher einäschern lassen. Die Asche des Verstorbenen