Waldbestattungen und die Sehnsucht nach Frieden unter Bäumen
Zurück zur Natur - viele Menschen möchten ganz natürlich im Wald und ohne viel Tamtam wie Grabsteine, Kreuze oder Grablichter bestattet werden. Warum ist das so und wie läuft das ab?
Karlsruhe (dpa) - Viele Menschen möchten inzwischen unter Bäumen in einem Wald bestattet werden. Das Angebot wächst stetig, die Möglichkeiten sind vielfältig.
Was genau ist eine Waldbestattung?
Eine Waldbestattung ist eine Beisetzung in einem Wald unter einem Baum. Wer sich so bestatten lassen möchte, muss sich vorher einäschern lassen. Die Asche des Verstorbenen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+