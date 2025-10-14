Dienstag, 14. Oktober 2025

zurück
Plus Arbeitsrecht

Befristeter Arbeitsvertrag - Welche Regeln Sie kennen sollten

Verträge auf Zeit können den beruflichen (Wieder-)Einstieg erleichtern, aber auch zur Belastungsprobe werden. Zwei Rechtsexpertinnen erklären, was bei Befristungen wichtig ist.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 07:55 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Wann die Zeit im Unternehmen abläuft, ist bei befristeten Verträgen klar absehbar. Foto: Jens Büttner/dpa-tmn​

Von Anke Dankers

Berlin/Nürnberg. (dpa-tmn) Ob als Verkäufer auf dem Weihnachtsmarkt, als Elternzeitvertretung im Büro oder als Mitarbeiterin in einem Projekt: Viele Jobs sind zeitlich befristet. Welche Rechte Arbeitnehmer bei Befristungen haben und warum sie auch problematisch sein können:

Welche Formen der Befristung gibt es?

Zum einen den kalendermäßig befristeten