Befristeter Arbeitsvertrag - Welche Regeln Sie kennen sollten
Verträge auf Zeit können den beruflichen (Wieder-)Einstieg erleichtern, aber auch zur Belastungsprobe werden. Zwei Rechtsexpertinnen erklären, was bei Befristungen wichtig ist.
Von Anke Dankers
Berlin/Nürnberg. (dpa-tmn) Ob als Verkäufer auf dem Weihnachtsmarkt, als Elternzeitvertretung im Büro oder als Mitarbeiterin in einem Projekt: Viele Jobs sind zeitlich befristet. Welche Rechte Arbeitnehmer bei Befristungen haben und warum sie auch problematisch sein können:
Welche Formen der Befristung gibt es?
Zum einen den kalendermäßig befristeten