Der Nissan Leaf will mit Neuauflage wieder Anschluss finden

Er war bei der elektrischen Revolution ganz vorn dabei, doch eine Schönheit war der Nissan Leaf nun wirklich nicht. Wenn nun die dritte Generation kommt, soll sich das ändern - und nicht nur das.

19.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 13:35 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Kein ungeschriebenes Blatt: Der neue Nissan Leaf fährt nun schon in dritter Generation um die Gunst der Kunden. Foto: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Nissan führt eine neue Generation seines Elektrofahrzeugs Leaf ein. Nach dem Marktstart der ersten Generation vor 15 Jahren und zwischenzeitlicher Konkurrenz durch andere Hersteller planen die Japaner den Verkaufsstart für das letzte Quartal dieses Jahres. Die dritte Generation geht zu Schätzpreisen ab etwa 37.500 Euro an den

