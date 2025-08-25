Dienstag, 09. September 2025

Plus Verkehrssicherheit

So verhalten Sie sich am Zebrastreifen richtig

Wer am Zebrastreifen Vorrang hat und warum Radfahrer absteigen sollten – was Autofahrer, Fußgänger und Radler unbedingt wissen sollten.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 09:20 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden

Ein Zebrastreifen soll das Überqueren einer Straße für Fußgänger sicherer machen. Foto: Christoph Soeder/dpa-tmn​

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Missverständnisse am Zebrastreifen können teuer werden. Klar, hier muss man etwa als Auto- oder Motorradfahrer die Fußgänger herüberlassen. Aber was gilt genau am Fußgängerüberweg – wie er offiziell heißt?

Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Nutzer von Krankenfahrstühlen haben auf dem Zebrastreifen Vorrang, wenn sie den Übergang erkennbar nutzen wollen.

