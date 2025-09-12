Schleswig. (dpa-tmn) Parken in einer Halteverbotszone? Nee, das ist grundsätzlich verboten. Bis zu drei Minuten darf man da nur halten, etwa um jemanden ein- oder aussteigen zu lassen. So weit, so klar. Doch es gibt auch für solche Fälle Einschränkungen oder Ergänzungen - durch Zusatzschilder.

Dann kann etwa das Parken mit Parkschein erlaubt werden. Nur: Die Beschilderung