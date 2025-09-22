So finden Sie das passende Modell für Ihre Küche
Nicht jeder Mixer schafft aus dem Stand alles. Worauf man beim Kauf achten sollte, erklärt ein Produktexperte.
München. (dpa) – Ob Smoothies, Pesto oder Proteinshakes: Standmixer sind vielseitige Küchenhelfer. Doch nicht jedes Gerät passt zu allen Einsatzzwecken. Christian Kästl vom Tüv Süd erklärt, worauf es beim Kauf ankommt.
Leistung und Drehzahl
Für weiches Obst und Gemüse reichen Mixer mit 400 bis 600 Watt. Wer öfter Eiswürfel oder Nüsse
