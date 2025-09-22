Montag, 22. September 2025

Plus Standmixer

So finden Sie das passende Modell für Ihre Küche

Nicht jeder Mixer schafft aus dem Stand alles. Worauf man beim Kauf achten sollte, erklärt ein Produktexperte.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 14:13 Uhr 1 Minute, 12 Sekunden
Spinat zu pürieren sollte wohl für jeden Standmixer kein Problem sein. Wer aber härtere Sachen wie Nüsse zerkleinern will, sollte zu einem leistungsstärkeren Gerät greifen.Foto. dpa

München. (dpa) – Ob Smoothies, Pesto oder Proteinshakes: Standmixer sind vielseitige Küchenhelfer. Doch nicht jedes Gerät passt zu allen Einsatzzwecken. Christian Kästl vom Tüv Süd erklärt, worauf es beim Kauf ankommt.

Leistung und Drehzahl

Für weiches Obst und Gemüse reichen Mixer mit 400 bis 600 Watt. Wer öfter Eiswürfel oder Nüsse

