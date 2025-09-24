Berlin. (dpa-tmn) In vielen Haushalten bleibt ein einfaches Sparpotenzial ungenutzt - neun von zehn Haushalten könnten ihre Heizkosten im Schnitt um etwa 400 Euro pro Jahr senken, so eine Schätzung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.

Zugegeben, die höchsten Einsparungen lassen sich nur durch umfangreichere Investitionen erzielen. Dazu gehören etwa der Austausch