Wie Sie Energiekosten sparen
Die Prognose des aktuellen Heizspiegels zeigt: Heizen wird teurer. Dabei könnten viele Haushalte deutlich sparen. Welche Maßnahmen etwas bringen - und was Sie im Alltag konkret beachten können.
Berlin. (dpa-tmn) In vielen Haushalten bleibt ein einfaches Sparpotenzial ungenutzt - neun von zehn Haushalten könnten ihre Heizkosten im Schnitt um etwa 400 Euro pro Jahr senken, so eine Schätzung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.
Zugegeben, die höchsten Einsparungen lassen sich nur durch umfangreichere Investitionen erzielen. Dazu gehören etwa der Austausch
