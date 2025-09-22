Von Katja Fischer

Berlin/Dresden. (dpa-tmn) Gemeinsam bauen und dann zusammenwohnen - die Vorstellung klingt doch romantisch für junge Familien und einsame Senioren, oder? Trotzdem wagen nur wenige Menschen den Schritt, Wohneigentum innerhalb einer Baugruppe zu errichten. Dabei gibt es gute Beispiele, in denen fast familiäre Gemeinschaften entstanden sind. Folgende