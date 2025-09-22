Montag, 22. September 2025

Plus Gemeinsam bauen

So klappt’s mit der Baugruppe

Gemeinsam erfolgreich zu bauen und zu wohnen fordert Bauherren unter Umständen mehr ab, als ein Solo-Bauprojekt. Welche Voraussetzungen fürs Gelingen unbedingt gegeben sein sollten. 

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 09:07 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Alters-WG, generationenübergreifendes Projekt oder Zuhause für junge Familien: Wer zusammen in der Gruppe baut, sollte sich frühzeitig auf das gemeinsame Ziel einigen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Katja Fischer

Berlin/Dresden. (dpa-tmn) Gemeinsam bauen und dann zusammenwohnen - die Vorstellung klingt doch romantisch für junge Familien und einsame Senioren, oder? Trotzdem wagen nur wenige Menschen den Schritt, Wohneigentum innerhalb einer Baugruppe zu errichten. Dabei gibt es gute Beispiele, in denen fast familiäre Gemeinschaften entstanden sind. Folgende

