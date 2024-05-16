Von Elena Hartmann

Berlin. (dpa-tmn) Tampon oder Binde? Dass man sich während der Periode nur zwischen Produkten entscheiden kann, die nach der Benutzung Müll sind - das war einmal. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl wiederverwendbarer Periodenprodukte auf dem Markt.

Doch welches passt zu mir? Das eine Produkt, das für jede perfekt funktioniert, das gibt es nicht. Jedes Mädchen,