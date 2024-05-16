Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Tasse, Schwamm, Slip

Welches Periodenprodukt passt zu mir?

Tampons und Binden sind Wegwerfprodukte - die Menstruation kann also ganz schön viel Müll verursachen. Mit Tasse, Schwamm oder Slip geht das besser. Welches nachhaltige Periodenprodukt passt für wen?

16.05.2024 UPDATE: 21.05.2025 08:12 Uhr 3 Minuten, 44 Sekunden
Binde, Slip, Schwamm, Tasse, Tampon: Die Auswahl an Periodenprodukten wird immer größer. Und es gibt immer mehr nachhaltigere Optionen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Elena Hartmann

Berlin. (dpa-tmn) Tampon oder Binde? Dass man sich während der Periode nur zwischen Produkten entscheiden kann, die nach der Benutzung Müll sind - das war einmal. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl wiederverwendbarer Periodenprodukte auf dem Markt. 

Doch welches passt zu mir? Das eine Produkt, das für jede perfekt funktioniert, das gibt es nicht. Jedes Mädchen,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote