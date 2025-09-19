Freitag, 19. September 2025

Plus Singen unter der Dusche hilft

5 Dinge, die wir selbst für eine gesunde Lunge tun können

Rund 20.000 Mal am Tag atmen wir ein und aus. Unsere Lungen leisten viel für uns. Aber was tun wir für sie? Ein Arzt gibt Tipps, die unsere Lungen stärken. Einer davon: unter der Dusche singen.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:02 Uhr 4 Minuten, 13 Sekunden
Das regelmäßige Spielen von Blasinstrumenten trainiert die Atemmuskulatur und steigert die Lungenfunktion. Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann

Hamburg. (dpa-tmn) Ohne die beiden Lungenflügel geht im Körper nichts: Sie sorgen schließlich dafür, dass Sauerstoff in den Körper gelangt - und damit der Treibstoff für all unsere Körperzellen. 

Und nicht nur das: "Die Lunge ist ein hochsensibler Filter", sagt Thomas Hölting, Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie der Schön Klinik Hamburg-Eilbek. Ob

