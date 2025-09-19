Von Ricarda Dieckmann

Hamburg. (dpa-tmn) Ohne die beiden Lungenflügel geht im Körper nichts: Sie sorgen schließlich dafür, dass Sauerstoff in den Körper gelangt - und damit der Treibstoff für all unsere Körperzellen.

Und nicht nur das: "Die Lunge ist ein hochsensibler Filter", sagt Thomas Hölting, Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie der Schön Klinik Hamburg-Eilbek. Ob