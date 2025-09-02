Warsingsfehn (dpa) - Der rechte Arm zittert. Der Oberkörper ist leicht vorgebeugt. Die Schritte werden immer kleiner, der Schlaf unruhiger. Erwin Zimmermann aus Ostfriesland ist einer von rund 400.000 Menschen in Deutschland, die an der Parkinson-Krankheit leiden.

Heilbar ist diese chronisch fortschreitende Erkrankung des Nervensystems noch nicht. Aber der 78-jährige Zimmermann hat etwas