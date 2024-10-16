Dienstag, 09. September 2025

Plus Diphtherie-Impfung

Wann eine Auffrischung angesagt ist

Es gibt hierzulande nur noch wenige Diphtherie-Fälle - dank Impfungen. Die sollten aber regelmäßig aufgefrischt werden. Ein Überblick.

16.10.2024 UPDATE: 12.05.2025 08:07 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Auch Kinder brauchen schon eine Diphtherie-Auffrischung. Die erste ist der Stiko-Empfehlung zufolge im Alter von fünf bis sechs Jahren dran. Foto: dpa

Berlin. (dpa-tmn) Wissen Sie, wie lange Ihre letzte Impfung gegen Diphtherie her ist? Es lohnt sich, mal wieder durch den Impfpass zu blättern oder das Thema in der Hausarztpraxis anzusprechen. 

In Deutschland tritt Diphtherie nur selten auf. Im Jahr 2024 gab es dem Robert Koch-Institut zufolge 51 bestätigte Fälle. 

Allerdings sieht die Behörde in ihrem "Epidemiologischen

