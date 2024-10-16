Berlin. (dpa-tmn) Wissen Sie, wie lange Ihre letzte Impfung gegen Diphtherie her ist? Es lohnt sich, mal wieder durch den Impfpass zu blättern oder das Thema in der Hausarztpraxis anzusprechen.

In Deutschland tritt Diphtherie nur selten auf. Im Jahr 2024 gab es dem Robert Koch-Institut zufolge 51 bestätigte Fälle.

Allerdings sieht die Behörde in ihrem "Epidemiologischen