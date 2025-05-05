Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Wie ich meine Gefühle deute

Einsam oder einfach allein?

Wer allein ist, muss sich nicht automatisch verlassen fühlen. Und wer von außen gesehen Beziehungen hat, kann trotzdem einsam sein. Aber wie unterscheide ich das? Und vor allem: Wie gehe ich damit um?

05.05.2025 UPDATE: 05.05.2025 08:18 Uhr 3 Minuten, 23 Sekunden
Ist da Weite oder Leere? Alleinsein kann sich unterschiedlich anfühlen. Foto: Federico Gambarini/dpa-tmn​

Von Katja Sponholz

Witten/Kassel. (dpa-tmn) Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, das jeder kennt: Dass ich anderen Menschen wohl nicht wichtig bin, dass ich niemanden habe, der weiß, wie es wirklich in mir aussieht.

Zwar gibt es auch Momente, in denen Alleinsein wohltuend ist. Einige Menschen empfinden es sogar als bereichernd, weil es ihnen Raum für Kreativität und Selbstreflexion

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote