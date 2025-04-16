Gut einrichten statt extra kaufen
Ohne Smartphone kann und will kaum noch jemand auskommen. Doch unübersichtliche Menüs und komplizierte Bedienung stellen einige vor Herausforderungen. Hier lautet die Zauberformel: anpassen.
Von Claudius Lüder
Hannover/Berlin. (dpa-tmn) Das Smartphone ist längst auch aus dem Alltag Älterer nicht mehr wegzudenken. 63 Prozent der über 65-Jährigen können einer Studie von Bitkom Research zufolge SMS oder Messenger-Nachrichten verschicken. Und 44 Prozent wissen etwa, wie man Fotos und Videos mit dem Smartphone aufnimmt.
Aber was ist, wenn es um das Finden und Erlernen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+