Montag, 15. September 2025

Plus Smartphone für Ältere

Gut einrichten statt extra kaufen

Ohne Smartphone kann und will kaum noch jemand auskommen. Doch unübersichtliche Menüs und komplizierte Bedienung stellen einige vor Herausforderungen. Hier lautet die Zauberformel: anpassen.

16.04.2025 UPDATE: 16.04.2025 08:19 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Eine Smartphone-Sprechstunde für Senioren: Hier findet man auch abseits von Familie oder Freunden technische Hilfe. Foto: Lukas Barth/dpa-tmn​

Von Claudius Lüder

Hannover/Berlin. (dpa-tmn) Das Smartphone ist längst auch aus dem Alltag Älterer nicht mehr wegzudenken. 63 Prozent der über 65-Jährigen können einer Studie von Bitkom Research zufolge SMS oder Messenger-Nachrichten verschicken. Und 44 Prozent wissen etwa, wie man Fotos und Videos mit dem Smartphone aufnimmt.

Aber was ist, wenn es um das Finden und Erlernen

